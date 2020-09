Il Bari nella tana della Spal: Antenucci ferma l'orologio

Se solo quella maledetta finale playoff dello scorso 22 luglio fosse andata diversamente, ora Mirco Antenucci affronterebbe la Spal da avversario nel campionato di serie B. Invece, il bomber del Bari (21 reti nello scorso torneo, due in altrettante gare ufficiali della stagione appena cominciata) dovrà «accontentarsi» della parentesi di Coppa Italia, ma è scontato che per lui il ritorno a Ferrara sia comunque un tuffo al cuore. A suon di reti (18) ha trascinato gli emiliani in serie A nel 2017, la stagione successiva è stato determinante con undici centri per la prima permanenza nel massimo torneo, quindi ha contribuito con cinque gol alla seconda salvezza. E forse non è un caso che senza di lui l’impresa non sia riuscita nell’ultima stagione.

«La sfida di Coppa alla Spal per noi è una vetrina di prestigio, vogliamo giocarcela», afferma l’attaccante di Termoli. «Sono emozionato di tornare a Ferrara e ritrovare persone a cui voglio bene. Peccato, non ci potrà essere il pubblico, ma sono comunque rimasto in contatto con tanti amici che hanno continuato a fare il tifo per me. Faremo visita ad una squadra che si pone tra le candidate alla promozione in A. Magari il match si trasformerà in un’importante vetrina per qualche nostro giovane che avrà l’opportunità di giocare in uno stadio così bello».

Ora, però, cerca nuove imprese in biancorosso. «Non conoscevo la serie C - spiega Antenucci -, ma lo scorso anno mi sono fidato ciecamente del progetto del presidente De Laurentiis e siamo arrivati ad un passo dal grande obiettivo dopo un bel percorso. La sconfitta in finale è stata una bella botta, ma adesso ci riproveremo con più forza. L’inizio è incoraggiante, sebbene ci sia molta strada da percorrere. Io, capitan Di Cesare ed i compagni più esperti sentiamo la responsabilità di guidare questo gruppo».

La serata di Coppa Italia (si gioca ad eliminazione diretta: in caso di parità al 90’ si procede con tempi supplementari e calci di rigore) sarà l’occasione per un ampio turn over: da Perrotta a Minelli, da Andreoni a De Risio, per proseguire con Candellone e forse il portiere Marfella, in tanti avranno l’opportunità di mettersi in mostra. Convocati anche i baby Polichetti e Stasi, aggregati dalla Berretti. «Sarebbe stato meglio svolgere una settimana di lavoro ordinario - afferma il tecnico Gaetano Auteri -, ma onoreremo l’impegno nel migliore dei modi. Troveremo la giusta miscela tra chi è fresco e chi ha giocato un po’ di più. Ci sono molti turni infrasettimanali di cui tener conto, ma questi impegni servono a creare omogeneità di condizione tra i ragazzi che sono con noi dall’inizio e chi si è aggiunto da pochi giorni».

Le probabili formazioni

Spal (3-4-3): 22 Thiam, 25 Spaltro, 4 Tomovic, 3 Ranieri; 17 Sernicola, 6 Sa. Esposito, 11 Murgia, 2 Sala; 30 Se. Esposito, 9 Paloschi, 95 Jankovic. A Disp: 1 Berisha, 5 Salamon, 23 Vicari, 41 Dickmann, 7 Missiroli, 8 Valoti, 7 D’Alessandro, 99 Brignola, 10 Floccari, 21 Strefezza. All. Marino.

Bari (3-4-3): 22 Marfella, 21 Celiento, 23 Minelli, 3 Perrotta; 27 Andreoni, 4 Maita, 19 De Risio, 16 Corsinelli; 10 Marras, 7 Antenucci, 18 Candellone. A Disp: 1 Frattali, 12 Liso, 6 Di Cesare, 14 Esposito, 13 Ciofani, 17 Sabbione, 30 Polichetti, 5 Bianco, 28 Stasi, 11 D’Ursi. All. Auteri.

Arbitro: Sozza di Milano.

Tv: Diretta su Rai Sport (Canale 57)