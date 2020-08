Bari calcio, programmazione sospesa in attesa di Romairone

BARI - Il Bari e i suoi tifosi sono in un limbo da fine luglio, quando il sogno della promozione in B è svanito nella finale con la Reggiana: il club sta mettendo mano ad una riorganizzazione e tra i dirigenti non si avvarrà più del ds Matteo Scala (destinato ad un incarico più in linea con le sue competenze, di team manager a Napoli).

Il presidente Luigi De Laurentiis ha immaginato un nuovo percorso con Giancarlo Romairone: il ds - sotto contratto con il Chievo - dovrebbe nelle prossime ore liberarsi dai precedenti accordi e atterrare a Bari, dove la prima impellenza sarà la scelta della guida tecnica. La società di Via Torrebella ha sotto contratto per un altro anno il tecnico Vincenzo Vivarini (poco amato dalla piazza e segnato dalla sconfitta contro gli emiliani a luglio). Vivarini ha chiesto rinforzi di peso e una mezza rifondazione, il club ha preso tempo. Gli allenatori sul taccuino di De Laurentiis (e quindi anche di Romairone) sono Auteri e Caserta. Dal club filtra solo l’indiscrezione che entro questa settimana il quadro potrebbe iniziare a definirsi, con l'insediamento di Romairone, e a cascata con la definizione di mercato e ritiro con l’allenatore indicato per la prossima stagione di Lega pro.