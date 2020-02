Monopoli-Bari, derby d'alta quota al Veneziani: la carica dei 4mila. Dalle 17.30 la diretta

Saranno almeno 4.000 i tifosi di Monopoli e Bari che domenica pomeriggio - ore 17.30 - riempiranno gli spalti del Veneziani per il derby tutto barese tra "gabbiani" e "galletti" valevole per la 25esima giornata del campionato di C. Big match d'alta quota (fa il paio con l'altro incontro di cartello Reggina-Ternana) tra i biancoverdi quarti della classe - a quota 47 - ed i biancorossi del capoluogo - secondi con 50. Bari imbattuto da 19 turni, e cioè proprio dalla sfida di andata al San Nicola (25 settembre) contro gli stessi monopolitani. Da allora, nessuna sconfitta con ben 11 punti ottenuti nel girone di ritorno frutto di 3 vittorie - l'ultima domenica scorsa sulla Virtus Francavilla - e 2 pareggi.

La squalifica di Costa libera un posto sul fronte mancino della difesa. Schieramento che - a poche ore dal via - resta comunque da definire. Anche perché Berra accusa un problema alla caviglia. Il terzino dovrebbe recuperare, ma ha qualche fastidio. Di Cesare è in via di guarigione, ma si deciderà solo in extremis. Con Sabbione all'erta e arruolabile Corsinelli, al centro non si esclude l'esordio dall'inizio di Pinto accanto a Perrotta. Ciofani a destra. In mezzo, Bianco rientra nel ruolo di play. Maita e uno tra Scavone e Schiavone completano la punta esterna del rombo che ha in Laribi il trequartista dietro le punte Simeri e Antenucci, quest'ultimo capocannoniere del girone con 15 gol in cascina. Una in più del monopolitano Giuseppe Fella.

Il Monopoli rivelazione del torneo arriva da tre risultati utili consecutivi. Giuseppe Scienza conferma il consueto 3-5-2. Questa la probabile formazione biancoverde: Menegatti; Rota, De Franco, Mercadante ; Tazzer, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma ; Fella, Jefferson. Indisponibili Triarico e Moreo. Non ce la fa nemmeno Salvemini, bloccato tutta la settimana per una gastroenterite.

Tutta calabrese la terna arbitrale. Dirige Mario Vigile di Cosenza, coadiuvato dai reggini Terenzio e Massara.