Monopoli-Bari, tifoso barese sorvola lo stadio con un deltaplano e bandiera biancorossa

Insolito fuori programma in occasione del derby Monopoli-Bari: un quarto d'ora prima del calcio d'ìnizio, lo stadio Veneziani - affollato da circa 5mila persone - è stato sorvolato da un deltaplano a motore con a bordo quasi certamente un tifoso biancorosso. Infatti il tifoso «ospite» (che probabilmente avrà preso quota dalla strada della Selva) aveva agganciato ai piedi una bandiera biancorossa. Dopo un passaggio sullo stadio, il deltaplano ha fatto perdere le sua tracce continuano il sorvolo verso mare. Un modo per salutare la propria squadra e augurare un in bocca al lupo.