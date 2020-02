Calcio Bari, Italian Sport Awards, premiati due talenti biancorossi

BARI - Riconoscimenti per due talenti della rosa biancorossa e uno per la società di Luigi De Laurentiis: il Bari, con una nota sulla pagina Fb ufficiale, ha salutato i premi ottenuti a Castellamare di Stabia dal club, dalla punta Eugenio D’Ursi e dal difensore Pierluigi Pinto nella nona edizione degli Italian Sport Awards.

Il Bari è stato premiato come «miglior club del Girone I di Serie D» nella passata stagione, mentre l’attaccante D’Ursi e il marcatore Pinto, sono stati riconosciuti «Miglior calciatore del Girone C di Lega Pro» e «Miglior esordiente Girone A di Lega Pro».