Bari, arriva D'Ursi dal Napoli. San Nicola, primo allenamento

Il Bari ha ingaggiato con la formula del prestito biennale dal Napoli il tornante Eugenio D’Ursi (maggio 1995, Napoli). L’esterno d’attacco ha esordito nel professionismo a 19 anni con l’Aversa Normanna. In carriera ha collezionato 128 presenze e segnato 31 gol, ben 14 lo scorso anno con la maglia del Catanzaro. Oggi pomeriggio ha sostenuto il primo allenamento all’antistadio con i nuovi compagni.

Intanto, 300 tifosi per il primo allenamento stagionale all’antistadio: la tifoseria ha accolto così il gruppo di calciatori allenato da Cornacchini al rientro in sede dopo il ritiro a Bedollo (Trento). Il tecnico ha provato schemi e soluzioni offensive in vista del triangolare del Centenario della Salernitana che si disputerà in Campania il primo agosto: in avanti i titolari hanno schierato il tandem Antenucci-Neglia, le «riserve» Simeri-D’Ursi.