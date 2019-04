Oggi compirà 26 anni ed entrerà nella fase cruciale della sua carriera. Simone Simeri torna per dare al Bari la spinta decisiva: servono i suoi gol per ipotecare la promozione in serie C dei biancorossi e per prenotare un futuro che lo proietti fuori dalle categorie inferiori. Il castigo del numero nove è finalmente terminato. La protesta eccessiva contro l’arbitro nel finale della gara con la Palmese gli è costato non solo due turni di squalifica, ma anche una salatissima multa da parte della società, nel rispetto di un regolamento interno che non tollera comportamenti potenzialmente nocivi dei risultati conseguiti, nonché degli equilibri nello spogliatoio. Ha incassato il colpo, il centravanti partenopeo. Senza fiatare. E ha ripreso ad allenarsi con intensità ancora maggiore, anche per mettere definitivamente alle spalle alcuni acciacchi che lo hanno tormentato nell’ultimo mese e mezzo. Vero è che dal dieci febbraio, il ragazzo campano è stato titolare soltanto una volta, a Città di Messina. Nelle altre occasioni (eccetto le due giornate di sospensione imposte dal giudice sportivo) è entrato a inizio ripresa e il suo ingresso si è puntualmente rivelato decisivo per ribaltare i risultati: è accaduto con il Marsala, il Locri ed il Castrovillari per tramutare il pari del primo tempo in successo, nonché con l’Acireale per riacciuffare il vantaggio dei siciliani. Imprese alle quali Simeri ha contribuito con due reti, con un paio di assist vincenti e soprattutto con le caratteristiche che lo rendono la punta centrale ideale nel gioco di Giovanni Cornacchini. Rapidità, agonismo, costante ricerca della profondità, spirito di sacrificio. Se fosse meno emotivo e più preciso sotto rete, il suo percorso avrebbe già svoltato da un pezzo. Ma c’è ancora il tempo di recuperare: Simeri deve dare tutto nelle ultime quattro gare di regular season per consentire al Bari di acciuffare quanto prima la promozione aritmetica in serie C, per rimpinguare il bottino personale di dieci reti, soprattutto per convincere lo stato maggiore biancorosso a confermarlo anche nella categoria superiore. Contro il Portici, peraltro, cercheranno di sbloccarsi anche le altre bocche di fuoco biancorosse. Se Simeri, infatti, è a digiuno da sei turni (ultima gioia a Locri il 17 febbraio), anche il capocannoniere Floriano (a quota 12) è fermo da quattro gare: l’ultimo acuto risale alla trasferta di Città di Messina, dove ha segnato la sua rete più recente pure Neglia (nove centri il suo bottino). Tra gli attaccanti, così, i bersagli più freschi sono quelli di Iadaresta, sempre a segno nelle ultime tre gare interne. L’astinenza più lunga, invece, è di Pozzebon, a secco da 21 giornate.