Coronavirus in Puglia, Lopalco: «Numeri ingestibili. Anche i medici di base lavoreranno al tracciamento. Natale? Non potrà essere come l'estate scorsa»

BARI - In Puglia «stiamo cercando di chiudere un accordo con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per aiutarci non solo nella gestione clinica dei pazienti Covid, ma anche in attività di contact tracing. Sono numeri ingestibili solo dai dipartimenti di prevenzione delle Asl». Lo ha annunciato il professore Pierluigi Lopalco, assessore alla Sanità designato della Regione Puglia, durante un collegamento con la trasmissione La vita in diretta.

«A Natale non tutto sarà finito» e «non si potrà verificare quello che è accaduto in estate» con la riapertura di tutte le attività e gli assembramenti: lo ha dichiarato il professore Pierluigi Lopalco, assessore alla Sanità designato della Regione Puglia, durante un collegamento con la trasmissione La vita in diretta. «La curva epidemiologica - ha spiegato - potrebbe risentire positivamente delle misure di restrizioni, si spera che situazione possa migliorare. Però l'andamento è quello di una grossa nave, se tiriamo il freno adesso non si ferma immediatamente. L’ondata continueremo a vederla nelle prossime settimane».