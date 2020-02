Sale a 7 morti e 232 contagi il bilancio del coronavirus in Italia: 173 casi e 6 vittime in Lombardia; 33 casi e un morto in Veneto; 18 casi in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e nel Lazio, uno in Alto Adige e uno in Sicilia. E' infatti risultata positiva una donna di Bergamo a Palermo, come anche un medico italiano a Tenerife. Controlli su un'altra connazionale in Cile. Rientrati gli italiani che non sono voluti sbarcare a Mauritius.

Il virus è arrivato anche in Sicilia: risultata positiva al coronavirus la turista di Bergamo in vacanza a Palermo che ieri sera è stata ricoverata nell'ospedale Cervello per i controlli dopo aver mostrato sintomi influenzali. Lo conferma la Regione siciliana che dice: "Abbiamo un sospetto caso positivo risultato tale all'esame del tampone". E' stata disposta la quarantena per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state a stretto contatto coi turisti. Questo è il primo caso di coronavirus accertato nel Sud Italia.