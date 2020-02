Coronavirus, esodo al contrario da Nord: universitari, mega-ritorno a Bari

BARI - Al tempo del Sars-2-Cov, l'esodo è a direzione invertita. Si sposti chi può, pur di evitare il virus che sta infestando il Nord Italia e costringendo decine di migliaia di nostri connazionali a rimanere isolati, se non in quarantena. I baresi emigrati vorrebbero (forse) tornare tutti al tepore della terra natìa se non fossero di impedimento il lavoro e l'impossibilità di trasferire famiglie intere. Per gli studenti, però, la via del ritorno è quasi obbligata: costretti a fermarsi per la chiusura delle facoltà, non resta che scegliere se rimanere negli alloggi universitari o negli appartamenti affittati oppure raggiungere i genitori fuggendo da un potenziale lazzaretto.



IL RITORNO - In tanti stanno scegliendo di viaggiare verso il Sud, facendo i conti con un altro dilemma: prendere i mezzi mette in pericolo? E se il rischio di contagio è direttamente proporzionale al numero delle persone con cui si viene a contatto, non è forse meglio tornarsene in auto, riducendolo? Del resto, prendere un'auto con BlaBlaCar da Milano centrale per Bari Mungivacca costa 57 euro (a bordo di una Ford Fiesta), più o meno quanto il prezzo per il trasporto con il bus: chi ha preso oggi quello delle 7,40 della Marino da Milano San Donato alla stazione di Bari Centrale ha sborsato 35 euro (ora d'arrivo: 19,35) oppure chi è salito sul Flixbus delle 2.15 della scorsa notte da Milano Lampugnano a Bari Policlinico (arrivo alle 17,20) ha speso 64 euro (e lo ha dovuto fare in gran fretta, visto che alle 14, di ieri per chi legge, restavano solo nove posti).



LA SCELTA - La ricerca di un veicolo avviene in tutti i capoluoghi settentrionali coinvolti. Da Venezia-Tronchetto al Policlinico di Bari prendere oggi un Flixbus delle 13 (arrivo alle 7.45 di domani) costa 56 euro, mentre con Marino da Venezia-Mestre (partenza 21,20, arrivo 7.15 di domani) ci vogliono 69 euro. Tra i 50 e i 60 euro circa servono anche per partire dalla stazione di Torino, qualcosa in meno per la linea diretta da Bologna (40 euro). Ma siccome quasi tutte le tratte prevedono un cambio intermedio, è consigliabile dare uno sguardo agli aerei, per comprendere se, magari a parità di costi, è possibile evitare una sfacchinata.



L'AEREO - Niente da fare. Le tariffe sono più alte. Ma comunque: da Milano (Malpensa), con Easyjet, il diretto si attesta (attestava) sui 170 euro, da Venezia sui 140, da Treviso sui 300, da Verona sui 160 (ma con scalo), da Torino sui 300 (sempre con scalo), da Bologna il migliore è (era) un volo Alitalia da 250 euro (uno stop anche in questo caso). In realtà, i costi non sono molto diversi dal solito, ma di certo sta meglio chi si è accasato in tempi meno sospetti.