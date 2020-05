Il cantante Mario Biondi sarà papà per la nona volta

Il cantante Mario Biondi, ospite di Radio2 Social Club condotto da Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè, ha annunciato in diretta che sarà padre per la nona volta e la sua bimba si chiamerà Matilda. L’annuncio rappresenta una piccola anteprima della prima puntata di Radio2 Social Club in tv: il programma infatti, aveva continuato ad andare in onda su Radio2 tutti i giorni dalle 10.30 alle 12, ma il lockdown aveva posto un stop alla produzione tv. Tornerà su Rai2 proprio oggi, alle 8.30