Così sarà il Natale a casa Carrisi

Se fosse un cinepanettone il titolo sarebbe "Natale a Cellino", starring Albano Carrisi & Company. "Saremo tutti qui a fare un cenone ristretto solo con la nostra famiglia seguendo le norme anti covid" anticipa Loredana Lecciso a poche ore dalla seconda puntata di «The Voice of senior» che vede protagonisti in prime time su rai 1 Albano e la figlia Yasmine.

Loredana sfoglia il settimanale Gente che ieri ha pubblicato un servizio di copertina dedicato proprio alla sua secondogenita Yasmine ed è visibilmente felice (alcune foto le pubblichiamo noi per concessione di Loredana, ndr)."Per tutti noi sarà un Natale diverso e stare in famiglia in pochi sarà importante per avere il 'senso' della tradizione", annota Lory. Per la Lecciso, compatibilmente con la pandemia, è un momento sereno.

L'avventura di Albano e Yasmine a rai 1 sta funzionando, i risultati ci sono e tra poco, a Natale, la famiglia si ritroverà - appunto - tutta sotto l'albero della magione di Cellino. L'albero, per la verità, non è ancora pronto. "È tradizione della nostra famiglia che sia mio figlio Bido ad occuparsene" spiega ancora la conduttrice " Lui arriva il 16 dalla Svizzera e dal quel momento qui a Cellino sarà davvero Natale". Il carnet delle feste è già fissato. Il 24 cenone nel grande salone di casa Carrisi e il 25 pranzo con una grigliata a cura dello stesso Albano. Loredana, come confida solo a noi, si dedicherà ai dolci. Ma non sarà il panettone a farla da padrone in tavola, saranno le cartellate pugliesi, tipici dolci a base di miele che Lory riesce a fare (molto bene) seguendo la ricetta della nonna. E la gioia più grande per la Lecciso sarà avere accanto tutti e tre i figli. Oltre a Yasmine e a Bido, arriverà infatti anche Brigitta Cazzato la primogenita nata dalle sue prime nozze che vive a Milano a due passi dalla sorella . C'è chi dice che il 2021 vedrà tornare in pista proprio Loredana che potrebbe tornare alla conduzione, a quattro anni dal debutto con il programma di Radionorba Le donne lo sanno che la Lecciso condusse con me e con Rita Dalla Chiesa. Per ora ci sono soltanto contatti, ma i contratti potrebbero concretizzarsi a breve, covid permettendo. Intanto, alla Carrisi family gli auguri più affettuosi!

NATALE NELLA CASA DEL GF - Alfonso Signorini è l'uomo del momento. Direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello (edizione attuale, la più vista nella storia ), il giornalista milanese è sempre piu tonico e affascinante. I brillanti risultati del suo GF (in onda da settembre) hanno portato Mediaset a decidere di raddoppiare l'appuntamento settimanale allungando il programma fino a febbraio. Così - per la gioia di tanti telespettatori- ci sarà un Natale in Casa del GF con tanti ospiti a sorpresa e tante novità. Alfonso, che finora è entrato in Casa per l'aperitivo, potrebbe decidere di trascorrere il San Silvestro con i protagonisti del GF brindando rigorosamente in onda. Di sicuro, il bel Signorini sarà a Roma dove ama rilassarsi, dopo il programma, andando a fare jogging a Villa Borghese. Il segreto della sua linea perfetta ? L'allenamento e basta. Si, perché a quanto dicono i bene informati, Alfonso si lascia tentare spesso dai dolci . Bravo !

MANILA E LORENZO TROVANO CASA - Lei è l'ex miss Italia made in Foggia, Manila Nazzaro e lui, Lorenzo Amoruso è un celebre ex calciatore e manager. Coppia d'oro 'santificata' dai successi di Temptation Island, Manila e Lorenzo hanno appena trovato casa a Roma e meditano le nozze. Chi li conosce bene dice che mai prima di adesso i due fidanzati sono stati così uniti e felici. La nuova casa è bellissima e la coppia ci andrà presto a vivere con i figli che lei ha avuto da Francesco Cozza, Nicholas e Francesco Pio. Ma la casa è solo il primo passo. Per maggio o giugno sarebbe tutto pronto - il condizionale è d'obbligo in tempo di covid- per le nozze che sarebbero le seconde nel caso di Manila. "Non nascondo la voglia di allargare la famiglia" ammette la Nazzaro con un sorriso largo e radioso. Già in attesa ? "assolutamente no" nega la conduttrice. Ma l'idea di dare un fratellino o una sorellina ai suoi bambini c'è tutta. In bocca al lupo agli innamoratissimi Lorenzo e Manila!



I 51 anni di Gianluca Gianluca Mech il mago della tisanoreica la dieta più efficace dei vip, ha spento in questi giorni le sue prime 51 candeline. Giovane, tonico, elegante e al culmine del suo successo, l'imprenditore Veneto ha appena immesso sul mercato i cornetti carbo free senza zucchero che vanno a ruba tra i suoi fans del calibro di Roberta Capua o Roberta Morise. Per festeggiarlo al meglio gli amici Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci hanno organizzato una festa in modalità device. Torta virtuale e video con gli auguri degli amici da condividere in piattaforma zoom. Auguri Gianluca !

TUTTI DA EUCLIDE PER NATALE - Ristoranti chiusi alle 18. Cenoni di fine anno solo in camera d'albergo. Insomma Natale al tempo del covid lascia poco spazio ai festeggiamenti. Per questo all'Euclide di piazza Euclide, meeting point della Roma Pariolina e di molti vip dello show biz, hanno inventato l'aperisnack . Di che si tratta? Di un cocktail che viene servito e consumato all'ora della merenda cioè dalle 15 alle 18. Tovaglioli firmati, stelle di Natale e rose bianche decorano i tavoli del primo piano del sontuoso locale di Roma Nord dove è stata allestita una vera e propria chicca: una lista natalizia di drink con panzerotti e focaccia pugliese. Il patron Vito Tricarico è infatti un barese dal sorriso dolce e contagioso che adora la sua terra. Tra gli habituee dell'Euclide in versione natalizia Pamela Prati, Alessia Marcuzzi, Andrea Carnevale, Gianni Morandi e Barbara d'Urso. La bella Barbara è amatissima dal direttore dell'Euclide (è un suo fan in TV ) che appena la vede le prepara un cappuccino con una goccia di cioccolato Sugar free.

TELENORBA DALLA BASILICA DI SAN NICOLA - Stasera tutti in diretta su Telenorba dalla basilica di San Nicola per un talk sul Natale condotto da Mary de Gennaro e Antonio Procacci la fortunata coppia di Mattino norba che terrà compagnia ai telespettatori in prime time sulla rete diretta da Antonio Azzalini. Ricca la scaletta con Gianni Ciardo e Uccio de Santis oltre a tante autorità e a rappresentanti delle istituzioni. In attesa del Capodanno, la Telenorba di Azzalini continua a macinare prodotti e share di tutto riguardo.