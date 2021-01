Piero Pelù foggiano d'adozione: sorpreso a fare la spesa al mercato

FOGGIA - Anche i rocker fanno la spesa come i comuni mortali: il cantante Piero Pelù è stato immortalato questa mattina al mercato di Rosati di Foggia. Ecco che tra le bancarelle, il cantante fiorentino, ex frontman dei Litfiba, cerca qualche leccornia locale. Pelù non è nuovo a queste incursioni nel capoluogo dauno da quando nel 2019 ha sposato la direttrice d'orchestra foggiana Gianna Fratta. La foto è stata postata sul gruppo Facebook "Sei di Foggia se..".