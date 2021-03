Lolita Lobosco sbanca su Rai 1 con il 28,2% di share

BARI - Vince gli ascolti di prima serata Rai1 che ha proposto Le Indagini di Lolita Lobosco conquistando 6 milioni 767 mila spettatori con il 28.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raggiunto 2 milioni 814 mila spettatori (10.3%) con oltre 508 mila interazioni social seguito da Che Tempo che Fa - Il Tavolo con 1 milione 801 mila (7.7%). Su Canale5 Live - Non è la D’Urso ha segnato 2 milioni 96 mila spettatori (12.79% di share). Su La7 Non è l’Arena ha ottenuto 1 milione 451 mila spettatori (5.6%) nella prima parte e 900 mila (6.8%) nella seconda. Su Rai2 9-1-1 ha registrato 1 milione 133 mila telespettatori (4.15%) nel primo episodio e di 941 mila (3.6%) nel secondo. Su Italia1 Ready Player One ha raccolto 1 milione 27 mila spettatori (4.55%). Su Rete4 per Commando 864 mila spettatori (3.48%). A livello complessivo le reti Rai hanno ottenuto in prima serata il 43.06% di share e 11 milioni 573 mila telespettatori, in seconda il 35.99% e 4 milioni 387 mila, nell’intera giornata il 42.64% e 5 milioni 422 mila. Mediaset invece ha raccolto 7 milioni di spettatori (26.04% ) nel prime time, 3 milioni 869 mila spettatori (31.74%) in seconda serata, 3 milioni 207 mila spettatori (25.22% ) nelle 24 ore. Per l’informazione delle 20 il Tg1 ha raggiunto 6 milioni 810 mila (26.25%), il Tg5 4 milioni 680 mila (17,90%, il TgLa7 4 milioni 680 mila (17.90%). La santa messa celebrata da papa Francesco in Iraq ha registrato nello speciale Tg1 su Rai1 2 milioni 822 mila (16.42%) telespettatori e nello speciale Tg5 1 milione 285 mila spettatori (7.52%). Nell’access prime time su Rai1 DietroFestival ha ottenuto 5 milioni 501 mila spettatori (20.2%) mentre su Canale5 Paperissima Sprint ne ha avuti una media di 3 milioni 598 mila (13.19%).

Su Rete4 Stasera Italia ha appassionato 1 milione 160 mila persone (4.3%) nel primo episodio e 1 milione 123 mila (4.12%) nel secondo. Il Festival della canzone italiana appena concluso al centro anche di Sanrè - Il palco d’Italia su Rai2 (4.8% e 533 mila spettatori) e soprattutto su Rai1 nel pomeriggio di Domenica in speciale Sanremo che ha segnato nella prima parte il 22.2% e 3 milioni 534 mila (con oltre 1 milione di interazioni social), nella seconda il 24.3% e 4 milioni 278 mila e nella terza parte il 24,8% e 5 milioni 518 mila. Su Canale5 per Domenica Vintage 1 milione 547 mila (8.76%) e nella presentazione 1 milione 427 mila (8.70%). La Rai segnala anche per le reti specializzate su Rai4 70 BinLadens - Le iene di Bilbao (1.9% e 485 mila) e su Rai Movie Sex and the City- The Movie (0.9% e 216 mila).