Da Elisa Isoardi a Rocco Casalino, i vip della tv dall’Isola dei famosi al ritorno

La valigia sul letto in casa di Elisa Isoardi è quella di un lungo viaggio. L'ex padrona di casa della Prova del cuoco, già reduce da un reality come Ballando con le stelle, abbandona dopo 18 anni la Rai e vola in Honduras come concorrente dell'Isola dei famosi. Prima di lei, un'altra conduttrice TV aveva scelto la via del naufragio vip: era Simona Ventura. Che Elisa sia in forma è sotto gli occhi di tutti. Bella, bellissima, si allena ogni giorno anche con l'amica Fabiola Sciabbarrasi tra jogging e palestra per poter sfoggiare una tenuta fisica straordinaria nelle dure settimane in Honduras.

Ma che cosa succederà dopo l'isola (e ci auguriamo che sia proprio la Isoardi a vincere)?

Indiscrezioni che provengono da Cologno Monzese sostengono che, nel maxi contratto di Elisa ci sia un'opzione per un programma su rete 4. E dunque la prossima stagione lady Isoardi sarebbe pronta a fare gli onori di casa a Mediaset.

Altri, sostengono che la naufraga eccellente potrebbe invece condurre un Mattino 5 week end sulla rete ammiraglia del Biscione accanto a Michele Cucuzza. Ma noi ci sentiamo di dire che mamma Rai non si lascerà scappare tanto facilmente una perla come Elisa e tornerà all'assalto proponendole forse proprio quel Ceck up, storico format dedicato alla salute ideato da Biagio Agnes. Vedremo. Intanto, sulla rampa di lancio per l'Honduras c'è anche la ballerina e soubrette Angela Melillo, ex primadonna del Bagaglino, attrice e conduttrice molto capace. Alessandro Lo cascio, uno dei manager di punta dello show biz, avrebbe già chiuso il contratto e si starebbe aspettando solo l'ok della produzione. In partenza pure Giovanni Ciacci che abbandona la nave di Ogni mattina affidata alle cure di Adriana Volpe su tv8 (Sky). Novità sul fronte rai 1 dove uno mattina di Monica Giandotti e Marco Frittella registra ottimi ascolti nel periodo della crisi di governo. La puntualità nei resoconti, la professionalità dei due conduttori e la perfezione della squadra di autori, hanno consentito a Monica e Marco di confezionare un programma molto apprezzato dalla critica e dal pubblico.

In seconda serata invece Nunzia de Girolamo torna stasera sempre su rai 1 con la seconda puntata di Ciao maschio di cui sarà ospite Luca Barbareschi. Rocco Casalino ex portavoce di Giuseppe Conte sarà da Silvia Toffanin a Verissimo. Sul suo futuro molti progetti tra cui la possibilità di fare un programma tutto suo in una rete digitale.