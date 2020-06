Incendio in baracca a Borgo Mezzanone, migrante muore carbonizzato

Una persona è morta nell’incendio divampato all’alba di oggi all’interno di una baracca che si trova nel ghetto di Borgo Mezzanone, l'insediamento abusivo sorto nel Foggiano. La vittima non è stata ancora identificata. A quanto di apprende le fiamme hanno avvolto un’abitazione di fortuna che si trova in una zona piuttosto isolata della «ex pista», dove risiederebbero numerosi cittadini di origini senegalesi. In un anno e mezzo è la quarta vittima registrata nel ghetto a seguito di incendi divampati nella baraccopoli.

IL COMMENTO DI SOUMAHORO - «Il Governo, incurante e indifferente al nostro dolore, ha deciso di non affrontare i padroni della filiera agricola: i giganti del cibo, che sacrificano la nostra vita per profitto. Abbiamo convocato un’assemblea dei lavoratori oggi a Borgo Mezzanone perché non possiamo accettare che si muoia così». Così Aboubakar Soumahoro, dell’Usb, commentato sul proprio profilo Facebook la morte del migrante rimasto carbonizzato stamani nell’incendio della sua baracca in legno nel 'ghetto' di Borgo Mezzanone.

Al momento la vittima non è stata identificata. Da prime indiscrezioni si tratterebbe di un cittadino africano. Nella zona dove si è verificato l’incendio risiedono molti senegalesi e non si esclude che anche la vittima possa esserlo.