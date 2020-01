A due passi dal teatro Petruzzelli ecco un posto che, a Bari, mancava. In realtà sono tre posti in uno, poiché il “Riva” si declina in ristorante, ma anche in lounge bar e pure in salette con cucina dedicata per riunioni gustose.

L’idea? Di Andrea Pacifico insieme Alessandro Cisternino, Angelo Nardelli, Renato Bartoli: hanno creato ciò che sognavano da clienti! Quattro mano, abilissime, ai fornelli con gli chef Danilo D’Attolico e Carlotta Martinelli.