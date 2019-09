Chef Celso Laforgia

Urban, cucina a peso, nel centro di Bari, è la formula di self service per la pausa pranzo, deliziosa di chi lavora e ama le cose buone. Scegli, pesi e paghi. E’ la formula scelta da Celso Laforgia, 37 anni, nato a Maputo in Mozambico.

Cresciuto nella cucina di Villa Romanazzi con lo chef Antonio De Rosa. Poi volato a Londra e, con saperi e sfiziosità nel palato, rientrato in Puglia. Per stupire, sempre in bilico fra due continenti, con tanta maestria.