Metti una laurea in Conservazione dei Beni Culturali, aggiungi un innamoramento per il Salento ed una passione irrefrenabile per la cucina. Ecco, è lei, la chef Sara Latagliata, fondatrice di «Nobili Pasticci» che ai fornelli arriva studiando ancora e con un’esperienza in cucine pluristellate.

A questo punto si inserisce il progetto illuminato della cucina che rievoca la nostra storia, con la ricerca di ricette, da ricostruire e adattare – con successo - al nostro palato.