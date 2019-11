Violenza sulle donne: a Trinitapoli Barbara De Rossi firmerà simbolicamente panchina

Firmerà simbolicamente anche una panchina l’attrice Barbara De Rossi, che sarà a Trinitapoli il 27 novembre (Auditorium dell’Assunta) con «Le donne che spaccano il cielo», spettacolo di Gerardo Russo contro la violenza di genere, nell’ambito della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25. La stessa attrice, vittima di violenza da parte del suo ex compagno, è impegnata a dare voce alle tante vittime della violenza troppo spesso compiuta all’interno delle mura domestiche, da mariti, compagni o familiari.

Si tratta di una iniziativa dell’associazione culturale «Rush Strategie & Eventi», realizzata con il Comune di Trinitapoli e l'Assessorato alle Pari Opportunità. Dopo lo spettacolo teatrale, sarà inaugurata una panchina realizzata dall’Osservatorio Giulia e Rossella, centro antiviolenza onlus di Barletta, in via Vittorio Veneto, nel centro di Trinitapoli: per l’occasione, la panchina verrà autografata da Barbara De Rossi e una targa dell’amministrazione comunale lo ricorderà.