Andria, spara cinque colpi al figlio dopo un litigio: illeso

Una mattina di ordinaria follia quella vissuta ieri in un’azienda proprio alle porte di Andria. Una lite familiare che si fa via via sempre più violenta. Poi lui, il padre 79enne, estrae la pistola ed esplode 6-7 colpi verso il figlio. Fortunatamente l’uomo, 50enne, è rimasto illeso. Le pallottole (calibro 9x21), sputate da quell’arma che l’anziano aveva sottratto ad un altro figlio (legalmente detenuta da quest’ultimo) per compiere l’efferato gesto, non hanno centrato l’obiettivo. Ed è stato un miracolo.

È accaduto ieri mattina, intorno alle sette a non molta distanza da una nota azienda alla periferia di Andria. Il padre si è poi dato alla fuga ed è stato rintracciato da un elicottero della Polizia che ha individuato dall’altro la sua auto nelle campagne.