Amministrative Castelmezzano

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28 Aprile 2019
Candidato sindaco: AMICO ROCCO GIUSEPPE
Lista LIBERI E FORTI
AMICO LUIGI
CAVUOTI CLAUDIO DONATO
EUFEMIA CATERINA
PACE ANGELO
PELLETTIERI MICHELE
TRIVIGNO GIOVANNI
Candidato sindaco: SAGARIA MARIA
Lista CASTELMEZZANO DEMOCRATICA
AMICO VITO ANTONIO
GIANNOTTA DONATO ANTONIO
LACAVA MARIA
SANTORO DOMENICO
SOLDO EGIDIO ROCCO
TOLLA ROSSANA
TRIVIGNO CARMELA
TRIVIGNO ROCCO
Candidato sindaco: VALLUZZI NICOLA ROCCO
CONTINUIAMO A VOLARE
AMICO ANTONELLA MARIA
BENEVENTI ANTONIO GRAZIANO
IOSCO LUCIO ANTONIO BARBARO
PALAZZO LORENZO ANTONIO
SANTORO MARIA
SOLDO MICHELANGELO DONATO
TRIVIGNO LUCIANA
VOLINI MICHELE
Candidato sindaco: GARRAPA ELEONORA
L’ALTRA ITALIA
PASTORE FEDERICA
MANCO ANGIOLINA
FATTIZIO STEFANIA
DE MARCO GIUSEPPE
D’ELIA SILVANA ROSALBA
GRECO TERESA M. LUIGIA
DE VITA ROSA
MANNIU ASSUNTA
FRANZA CARMELA
MANNI ANNA MARIA
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