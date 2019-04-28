Amministrative San Chirico Nuovo

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28 Aprile 2019
Cand. sindaco: BALSAMO FABIO MARIO PIO
INSIEME PER SAN Chirico
BALDASSARRE RAFFAELE
D’ANZI DONATO ANTONIO
GRAVINO MICHELE
JOIA PASQUALE ROBERTO DEMETRIO
PADULA FABRIZIO
PADULA ROSARIO
RIVIELLO VINCENZO
SANTINI STEFANIA
SCACCUTO SERGIO
STRAZIUSO IVANA
Candidato sindaco: BALDASSARRE ROSA
Nuovo San Chirico
D’ANZI EMILIO MARIO
PADULA MARIA ROSARIA
FRONTUTO GIUSEPPE
INFANTINO FIORINO
SCACCUTO ANNA
MARRESE ANTONIO
MATERA ANTONIO
CIANI DOMENICO
DI MURO FRANCESCO
MAGGIO PIETRO
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