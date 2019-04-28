Amministrative San Fele

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28 Aprile 2019
candidato sindaco: SPERDUTO DONATO
CITTADINANZA UNITA
PIERRI MICHELE
BOCHICCHIOROCCO
CARLUCCI RAFFAELLA
CHIECA ELISABETTA
COLOMBO ALESSANDRO
DE CARLO DONATO
DI DONATO MARIO
RITA DI LEO INCORONATA
FAGGELLA FRANCESCO
GROTTOLA MICHELE
MASI GIANMARIO
RICIGLIANO SERGIO
candidato sindaco: GRAZIANO FRANCESCO
IMPEGNO COMUNE
BILOTTA ROBERTO
CARLUCCI TIZIANA
DE BELLIS ANNARITA
FASANELLA DONATO
FASANELLA ADRIANA
PASQUARIELLO AUGUSTO
RINALDI ALESSIO
RUSSO ANTONIO
RUSSO CARMINE MARIO
SOFIA ANNA
SPERDUTO MICHELE
STIA VINCENZO
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