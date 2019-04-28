Amministrative Pietragalla

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28 Aprile 2019
Candidato sindaco: SABINA NICOLA
UNITI PER PIETRAGALLA
ALFANO VITO MARIA
DE BONIS DONATO
FIERRI LUCIA
MASOTTI GIUSEPPINA
MASTRIZZI MICHELE
NOLE’ ANTONIO
PACE TIZIANA
ROMANIELLO ANTONIO VINCENZO
ROMANIELLO DORA
ROMANIELLO VITO
SABIA MARIA
ZOTTA LUIGI
Candidato sindaco: CILLIS PAOLO
PIETRAGALLA BENE COMUNE
BEVILACQUA LUIGI detto TEODOSIO
GALOTTA TEODOSIO
IACOVERA TEODOSIO
GUGLIELMI ALESSIA
ROCCO LAURA
FILIPPI LORENZO
COVIELLO VITO
SABIA DONATO
MONETTA GIUSEPPE
PAFUNDI GIOVANNA
D’AMICO RICCARDO
BEVILACQUA SALVATORE
Candidato sindaco: IACOVERA ROCCO
COMUNITÀ TERRITORIO
D’ANDREA ROCCO
DE BONIS ANNA MARIA
DE BONIS TEODOSIO
FILIPPI DONATO
GUGLIELMI PAOLA
LUCIA VITO
PRILLO LUCIA
SABIA DONATO
VERTONE CANIO
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