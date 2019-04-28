Amministrative Sant'Angelo Le Fratte

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28 Aprile 2019
Candidato sindaco: LAURINO MICHELE
CONTINUITÀ PER IL FUTURO
FIORE MARILENA
FISCELLA FRANCO
IALLORENZI MICHELE
LOISI ANTONIO
MASTROBERTI DANIELE
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OSTUNI ANTONIETTA
OSTUNI VINCENZO
PASCALE RAFFAELLA
SPERA RAFFAELE
Candidato sindaco: COPPOLA GERARDO
COSTRUISCI IL FUTURO
SAGARESE FIORENZA
GRIPPO GIUSEPPE MARIO
BAGNUOLO VINCENZO
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FISCELLA MASSIMO
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GRIPPO PASQUALE
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