Amministrative Rotonda

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28 Aprile 2019
Candidato sindaco:BRUNO ROCCO
UNITI PER ROTONDA
CANTISANI LUCA
COZZETTO DOMENICOANTONIO
DE CRISTOFARO ANGELA DETTA ANGELA
DE CRISTOFARO GAETANO DETTO GAE
DE CRISTOFARO MARIA ANTONIA DETTA MARIA
DE CRISTOFARO MARIA GIULIA DETTA GIULIA
DI IACOVO DOMENICO DETTO DO
DI IACOVO STEFANO DETTO STE
FRANZESE DONATELLA
LAURIA FERNANDO
PROPATO ROSSANA
SENISE ANTONIO
Candidato sindaco: LA VALLE DOMENICO
ROTONDA DOMANI
CALDARELLI FRANCESCO
CERBINO MARIO
DE CRISTOFARO DAVIDE
DE CRISTOFARO FILOMENA
DE TOMMASO PIER PAOLO
DI TOMMASO CARLO
DI PAOLA DOMENICO
FITTIPALDI INES
GAGLIARDI SIMONE
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