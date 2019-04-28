Amministrative San Paolo Albanese

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28 Aprile 2019
candidato sindaco: TUFARO PASQUALE
Insieme per San Paolo Albanese
PUZZI GIUSEPPINA
TROIANO ANTONIO
BASILE VINCENZO
BUCCOLO ROSA
DI SANZO ROSA
RICCARDI FILOMENA
TROIANO ANGELINA
cand. sindaco: TROIANO MOSÈ ANTONIO
COMUNITÀ UNITA
COLUCCI DOMENICO
GIAMPIETRO GIOVANNA ERMINIA
LUFRANO FILOMENA
OSASUYI TESSY ZORO
OSNATO ANGELO
RICCARDI LEONARDO
SALAMONE LORENZO
SANTAMARIA ANNA
TROIANO PASQUALE
VIOLA VINCENZO
candidato sindaco: ANTONIO CAFARO
L’ALTRA ITALIA
CANNAROZZA FILOMENA
MARINELLI DANTE
IANNELLI ANGELA
PICCOLANTONIO FRANCESCO
PELLEGRINO FERNANDO
CASTO ADRIANA
TOMA TOMMASO
COTARDO GIUSEPPE
TOMA LUIGI
DAMIANO VITA
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