Amministrative San Paolo Albanese

Domenica 28 Aprile 2019 | 13:35

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Piace la coppia in avanti del Cosenza

 

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Comunali 2019 - CANDIDATI E LE LISTE di puglia e basilicata

BARI (Comune Capoluogo di Regione)
Provincia di Bari: Binetto - Bitritto - Cellamare - Corato - Gioia del Colle - Poggiorsini - Putignano - Rutigliano - Turi
Provincia di Brindisi: Mesagne - Ostuni - Villa Castelli
FOGGIA (Comune Capoluogo di Provincia)
Provincia di Foggia: Apricena - Biccari - Carlantino - Castelluccio Valmaggiore - Castelnuovo della Daunia - Celle di San Vito - Deliceto - Lesina - Lucera - Orta Nova - Poggio Imperiale - San Giovanni Rotondo - San Severo - Sant'Agata di Puglia - Stornarella - Torremaggiore - Troia - Volturara Appula - Volturino
LECCE (Comune Capoluogo di Provincia)
Provincia di Lecce: Andrano - Bagnolo del Salento - Botrugno - Campi Salentina - Carpignano Salentino - CastrÃ¬ di Lecce - Copertino - Corsano - Cursi - Giuggianello - Lequile - Martignano - Miggiano - Minervino di Lecce - Morciano di Leuca - Muro Leccese - Novoli - Palmariggi - Parabita - SeclÃ¬ - Soleto - Specchia - Sternatia - Supersano - Surano - Tiggiano - Tuglie - Zollino
Provincia di Taranto: Carosino - Faggiano - Leporano - Maruggio - Roccaforzata
POTENZA (Comune Capoluogo di Regione)
Provincia di Potenza: Anzi - Armento - Banzi - Barile - Brienza - Brindisi Montagna - Calvera - Castelluccio Superiore - Castelmezzano - Chiaromonte - Gallicchio - Guardia Perticara - Lagonegro - Laurenzana - Maratea - Marsicovetere - Missanello - Moliterno - Montemurro - Nemoli - Noepoli - Pescopagano - Picerno - Pietragalla - Rapone - Rivello - Roccanova - Rotonda - San Chirico Nuovo - San Fele - San Paolo Albanese - San Severino Lucano - Sant'Angelo Le Fratte - Satriano di Lucania - Savoia di Lucania - Spinoso - Terranova di Pollino - Tito - Trivigno - Venosa - Viggiano
Provincia di Matera: Bernalda - Calciano - Cirigliano - Craco - Garaguso - Gorgoglione - Miglionico - Nova Siri - Pomarico - Rotondella - San Giorgio Lucano - Tricarico - Valsinni

Amministrative San Paolo Albanese

candidato sindaco: TUFARO PASQUALE

Insieme per San Paolo Albanese

PUZZI GIUSEPPINA
TROIANO ANTONIO
BASILE VINCENZO
BUCCOLO ROSA
DI SANZO ROSA
RICCARDI FILOMENA
TROIANO ANGELINA

cand. sindaco: TROIANO MOSÈ ANTONIO

COMUNITÀ UNITA

COLUCCI DOMENICO
GIAMPIETRO GIOVANNA ERMINIA
LUFRANO FILOMENA
OSASUYI TESSY ZORO
OSNATO ANGELO
RICCARDI LEONARDO
SALAMONE LORENZO
SANTAMARIA ANNA
TROIANO PASQUALE
VIOLA VINCENZO

candidato sindaco: ANTONIO CAFARO

L’ALTRA ITALIA

CANNAROZZA FILOMENA
MARINELLI DANTE
IANNELLI ANGELA
PICCOLANTONIO FRANCESCO
PELLEGRINO FERNANDO
CASTO ADRIANA
TOMA TOMMASO
COTARDO GIUSEPPE
TOMA LUIGI
DAMIANO VITA

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