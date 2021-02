Torna il «Talos», omaggi alle bande e a Gianni Lenoci

Nell’attesa di poter tornare a incontrare il proprio pubblico con i concerti dal vivo, il Talos festival si «converte» allo streaming e dà appuntamento a sabato 13 e domenica 14 sulla propria pagina Facebook con due incontri in programma dal Museo del libro - Casa della Cultura di Ruvo di Puglia. Un segnale di resistenza e di ottimismo, senza dubbio, dopo le quattro serate di ottobre scorso quando, sia pure facendo i conti con temperature non più ospitali, Piazzetta Le Monache divenne teatro di quattro serate musicali, poco prima che il mondo dello spettacolo ripiombasse nell’ennesimo, drammatico lockdown.

A tenere la scena, saranno questa volta due conversazioni intorno ad altrettante registrazioni discografiche che in un certo senso intendono rinsaldare la memoria con il passto, prossimo e remoto, della musica in Puglia.

S’inizierà allora sabato 13 alle 18 per presentare il quinto volume di «Lost Tapes», la collana ideata dal pianista Livio Minafra e dedicata al recupero di registrazioni rare e inedite di alcuni musicisti pugliesi ormai negletti. Il disco in questione s’intitola Basilio Giandonato, Alfredo D’Ascoli e la Banda di Lecce e accende un faro su quel mondo bandistico da sempre al centro delle attenzioni di Livio e Pino Minafra. In questo caso, appunto, il focus è sull’abruzzese Basilio Giandonato (1924-1986), un flicornista attivo a lungo proprio a Ruvo di Puglia e noto negli ambienti musicali come «la Maria Callas della banda» e sul direttore avellinese Alfredo D’Ascoli (1895 - 1975), il cui nime fu a lungo legato alla Banda di Lecce. A ricordare questi due personaggi e la loro attività, con lo stesso Minafra, Brunilde e Fedora Giandonato (figlie di Basilio Giandonato), Giuseppe Pascali (autore del libro La Banda di Lecce), Elisabetta e Alfredo D’Ascoli (nipoti di Alfredo D’Ascoli), Vincenzo Ciliberti, Antonio Farì, Michele Di Puppo, Rocco Di Rella e l’assessore comunale Monica Filograno.



Si parlerà invece di jazz e del compianto pianista monopolitano Gianni Lenoci, nella sessione del 14 alle 16.30. L’eredità musicale di Gianni Lenoci è ben lungi dall’aver rivelato tutti i propri tesori e, se nei mesi scorsi ha regalato ai suoi sostenitori l’album Wild Geese, ora si arricchisce di due nuove, preziose, testimonianze postume, a cominciare da Gianni Lenoci. L’alchimista dell’istante, un volume che ne racchiude alcuni scritti e riflessioni sull’arte dell’improvvisazione, che consentono di apprezzarne il non comune spessore intellettuale. A Few Steps Beyond è invece il toccante live per pianoforte solo che ne documenta l’ultimo concerto a Ruvo, registrato al Talos del 2019, pochissimo prima della scomparsa. Del libro e del disco si parlerà anche martedì 9 alla Biblioteca Rendella di Monopoli. Interverranno all’incontro di Ruvo, insieme con l’autore di queste righe, Annamaria Dibello, vedova Lenoci e presidente dell’Associazione Culturale musicale Gianni Lenoci e ancora Pino Minafra, Roberto Ottaviano, Andrea Montanari, Claudio Chianura e Gianni Mimmo.



A seguire, dalle 18.30, la presentazione e proiezione del docufilm 16d45h (sixteen days, forty five hours) di e con il danzatore Antonio Savoia e la coreografa, danzatrice, attrice e docente libanese Stephanie Kajal (che saranno in collegamento). Il video - riprese e montaggio di Martina Di Vittorio e Nicolò Serafino - conclude il percorso East Mediterrenean (Tradizione e realtà digitali) sviluppato con il coordinamento e il tutoraggio del coreografo Giulio De Leo .