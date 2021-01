«Controregola», l'inno alla libertà nel nuovo progetto della lucana Rosmy

Esce venerdì 29 gennaio su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Controregola”, (Universal Music), il nuovo brano della cantautrice lucana Rosmy, che anticipa il suo nuovo progetto discografico in cui, rimanendo fedele alla propria identità artistica, continua la sua evoluzione musicale con un nuovo sound. Il brano scritto dalla stessa Rosmy è prodotto da Cristian Milani.

Considerata come una delle più interessanti e promettenti cantautrici del panorama musicale italiano e contemporaneo Rosmy, al secolo Rosamaria Tempone, attraverso “Controregola” porta l’attenzione sulla tematica della libertà, valore universale imprescindibile, componente fondamentale di ognuna delle nostre vite.

“In questo momento delicatissimo e di continue restrizioni, “Controregola” vuole essere un inno alla libertà - dichiara Rosmy – un invito a non dimenticare la bellezza della spontaneità agendo sempre nel rispetto altrui. il brano, infatti, cita e ripensa Kant secondo cui la libertà non è il non avere regole, ma è la determinazione di agire nel rispetto e nel buon senso comune”

Una melodia avvolgente scandita dal dolce suono di un pianoforte si unisce perfettamente allo spirito rock di Rosmy che con la sua voce intensa e profonda è in grado di toccare le corde dell’anima, regalandoci ancora una volta emozioni allo stato puro. La canzone è una fresca esplosione di elementi diversi in cui sfumature pop e rock s’intrecciano in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente, ben rispecchiando l’evoluzione in corso della cantautrice.

Attraverso “Controregola” Rosmy dimostra ancora una volta di essere un talento estremamente versatile in grado di intercettare le tendenze del momento, proponendosi in una chiave sempre attuale e rinnovata, spaziando agilmente tra diversi generi e stili musicali, senza dimenticare la sua forte vocazione cantautorale.

Artista poliedrica che si è distinta per il suo impegno nell’affrontare con la musica tematiche sociali importanti, il percorso musicale come cantautrice di Rosmy inizia nel 2016. Con il brano “Un istante di noi”, si aggiudica il Premio Mia Martini 2016 e il premio FIMI “Miglior brano radiofonico”. Con il singolo “Inutilmente”, è stata finalista al Premio Lunezia 2018. A gennaio 2019 esce il suo album d’esordio “Universale”. Dopo aver conquistato il primo posto nella tappa di Pistoia è arrivata in Finale a Sanremo Rock 2019 con il brano “Addormentarsi insieme”, esibendosi con una band tutta al femminile al Teatro Ariston di Sanremo. “Fammi credere all’ eterno” è il brano che vede Rosmy tra i protagonisti nella tappe di Jesolo e Mestre del FestivalShow, il festival itinerante dell’estate italiana e a Faenza al M.E.I. (Meeting delle Etichette Indipendenti). Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, è protagonista del video di “Fammi credere all’ eterno”, premiato alle “Giornate del Cinema”, per l’idea originale e definito “Short Music Movie”. Nello stesso anno, Rosmy in veste di attrice recita nel docufilm “Donne Lucane” di Nevio Casadio e il suo brano “Ho scelto di essere libera” è parte della colonna sonora. Grande successo il suo omaggio a Mango nel programma “L’anno che verrà” su Rai 1 prima sua esibizione live del 2020, impreziosita dall’orchestra diretta dal Maestro Palatresi. A giugno 2020 esce “Ho tutto tranne te”, brano che ha riscosso interesse da parte di stampa, tv e radio, grazie al testo che evidenzia l’importanza del volontariato e della solidarietà, con l’intervento nel video dei City Angels Italia e il Patrocinio della Regione Lombardia. Gennaio 2021, distribuito da Universal Music esce “Controregola” il nuovo singolo.