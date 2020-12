All Together Now: applausi per l'andriese Savio Vurchio, al terzo posto

Savio Vurchio «spacca» ma è terzo sul podio di «All Together Now», il seguitissimo talent di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker: di certo, però, è arrivato dritto dritto al primo posto nel cuore del pubblico non solo andriese. Consensi anche per la giovane coratina Silvia Rita Iannone, arrivata alla serata finale ma esclusa dopo la prima manche.

Avrebbe meritato la vittoria Savio, il 52enne andriese per il quale ha tifato non solo tutta la città ma anche l’intero territorio, terminando la gara comunque in ottima posizione sul terzo gradino dell’ambitissimo podio: il leone di Andria, così come l'ha simpaticamente appellato la frizzantissima Michele Hunziker fin dalla prima della sei puntate del talent, nella serata finale ha conquistato dunque la medaglia di bronzo, ma di certo anche e soprattutto il cuore e la stima sincera di quei milioni e milioni di italiani che hanno seguito la sfida canora nel seguitissimo sabato sera della rete ammiraglia di Mediaset.

Dapprima con la bellissima interpretazione di "Vivimi" di Laura Pausini, poi straordinario oltre ogni limite (nel duello con Alessio Selvaggio) con "It's a man's man's man's world" di James Brown, Savio è stato sempre autentico e altamente professionale, tanto da riuscire a ricevere consensi anche da Francesco Renga, il giurato che l'aveva spesso sminuito nel punteggio, che ha finito per ammettere "tutta la vita Savio": i brividi sulle braccia di Rita Pavone, i complimenti di Anna Tatangelo, la fratellanza con J ax, la simpatia sincera di Michelle, lo stand up del muro.

Poi i duetti con i giurati: Vurchio/Renga è stata la vera sorpresa, con un "Angelo" emozionatissimo fra le due voci che si alternavano. E Savio che avrebbe meritato davvero la vittoria finale.

Altro che. Oltre che, i 50mila euro in palio. «Sei uno che fa sorridere. Tua moglie è fortunata. Bravo Savio», dice Michelle. E lui ringrazia la moglie, i genitori, gli amici. Tutti ringraziano Savio per le emozioni offerte al pubblico. Compresa il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, che a tarda notte gli tributa le giuste congratulazioni via web.

Onore al merito anche per la bravissima Silvia Rita Iannone, altra concorrente «nostrana»: anche la giovane coratina, che fin dalla prima puntata si era fatta notare per la sua particolare verve canora, ha scalato pian piano la vetta fino alla serata finale. E nell'ultima prova è stata ancora brillante e professionale ma non è purtroppo riuscita a superare la prima manche, pur raccogliendo grandissimi consensi con una interpretazione della difficile e intensa «L'amore si odia» di Noemi. Giovane e brava, appena laureata con 110 e lode, proseguirà nella sua passione canora regalandoci nuove emozioni.