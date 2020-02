Taranto, la denuncia: «Stanno sversando idrocarburi in mare»

TARANTO - «Stanno sversando idrocarburi in mare»: la video denuncia arriva direttamente dal profilo Facebook dell'ambientalista tarantino Luciano Manna che ha documentato con queste immagini un consistente rovesciamento di idrocarburi tra il Mar Grande e il Mar Piccolo del capoluogo ionico avvenuto in queste ultime ore 12 ore. L'ambientalista Manna ha poi provveduto ad allertare la Capitaneria di Porto. Nello specchio d'acqua - oltre alle motovedette militari- sono intervenuti i mezzi dell'azienda Ecotaras per le prime operazioni di bonifica. Sono in corso accertamenti per verificare l'origine dell'evento.