Bari calcio, videospot dei biancorossi contro violenza sulle donne

BARI - Il Bari partecipa alla Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, oggi, con un video girato dai suoi calciatori (da capitan Di Cesare a Simeri e Antenucci), pubblicato sui canali social ufficiali.

«Ogni giorno, in Italia, - è scritto sulla pagina del club - sono centinaia le donne vittime di violenza di genere. Insulti, ricatti, abusi, violenze, femminicidio. Inviare sue foto intime, non è un divertimento. È un reato. Controllarla, picchiarla, pedinarla, ucciderla non è amore. È un reato. Diciamo stop alla violenza sulle donne!». "Solo nei primi 89 giorni di lockdown è morta una donna ogni due giorni. Non esistono scuse per la violenza», sottolinea nel filmato l’attaccante Mirco Antenucci.