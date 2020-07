Fedez in Salento per Dior e Battiti Live: con lui anche Chiara Ferragni?

«Domenica io parto: vado in Puglia a fare Battiti Live, e un progetto fighissimo per Dior, poi me ne vado in vacanza»: a parlare è Fedez che in una serie di Instagram Stories pubblicate ieri sera sul suo profilo rivela che tra poche ore arriverà in Salento. Le registrazioni di Battiti sono già in corso a Otranto (e in altre città coinvolte), mentre il 22 luglio è tutto pronto per la sfilata di Dior in piazza Duomo a Lecce, nel cuore del centro storico. E la domanda che si stanno facendo tutti in queste ore è: Chiara Ferragni sarà insieme a lui?