Coronavirus, poliziotti Bari si privano dei buoni pasto per donare generi alimentari ai più bisognosi

La polizia di Bari (IX Reparto Mobile) ha devoluto circa 3mila euro in generi alimentari a favore di famiglie bisognose: i poliziotti hanno deciso di privarsi dei propri buoni pasto ed hanno ricavato un corrispettivo con cui acquistare beni di prima necessità da devolvere ai meno fortunati. Generi alimentari, procurati in sinergia con la ditta che cura la ristorazione della mensa del Polifunzionale della Polizia di Stato. Le famiglie destinatarie di questo aiuto saranno individuate dalla Caritas Diocesana di Bari, in collaborazione con il Cappellano della Polizia di Stato, Don Mimmo.