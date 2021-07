Taranto, «la casa circondariale è covid free»

Taranto - «La casa circondariale di Taranto è covid free». Lo annuncia l’Asl di Taranto dopo una quarantina di casi di positività al covid-19 tra i detenuti della struttura, emersi e gestiti nelle scorse settimane.

L’Azienda sanitaria «conferma che non vi sono più casi Covid né tra la popolazione detenuta né tra gli operatori penitenziari. I casi di positività sono stati presi tempestivamente in carico e gestiti dalla direzione del Distretto Unico di Taranto, insieme agli specialisti ospedalieri e al Dipartimento di Prevenzione, che hanno adottato tutte le misure sanitarie previste dal protocollo vigente».

«Le attività adottate e realizzate per contenere e gestire in sicurezza l’emergenza sanitaria - spiega in una nota Stefano Rossi, direttore generale dell’Asl di Taranto - sono, ancora una volta, la conferma dell’ottimo il rapporto tra l’azienda sanitaria e la casa circondariale».

La collaborazione con l’Azienda sanitaria locale, aggiunge la direttrice del carcere Stefania Baldassari, «ha sempre prodotto risultati concreti ed efficaci. Le buone prassi di organizzazione che abbiamo adottato con le istituzioni del territorio certamente rappresentano un modello per altre realtà carcerarie».