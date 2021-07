Putignano, chiude il reparto Covid: la felicità degli operatori è tutta nel balletto sulle note di «Mille»

BARI - Chiude il reparto Covid dell'ospedale di Putignano e la gioia diventa social. Sulle note di Mille, il tormentone estivo di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, le infermiere e gli operatori sanitari del reparto di sub intensiva del nosocomio nel Barese comunicano la loro felicità per la fine di un incubo. L'area dedicata ad accogliere i malati di Coronavirus ha finalmente chiuso i battenti. Il video, inviatoci in esclusiva da medici e infermieri, mostra una curiosa coreografia in stile TikTok: poi l'arrivo del cartellone Covid Free. Un sospiro di sollievo per tutti dopo mesi di ansia e preoccupazione.