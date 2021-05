Santeramo, nelle aule arriva il «naso virtuale» per ridurre i contagi

BARI - Ridurre il rischio di contagio da Covid. Con questo obiettivo il sindaco di Santeramo, Fabrizio Baldassarre, insieme all’assessore Labarile e all’ingegner Cerino, amministratore di una ditta specializzata. ha consegnato alle scuole dell’infanzia, primarie e medie cittadine un dispositivo: il «Nose C».

Si tratta di uno strumento progettato per valutare la qualità dell’aria negli ambienti chiusi. Infatti, sfruttando la tecnologia «IoT», permette la rilevazione della concentrazione di anidride carbonica e di verificare i parametri di temperatura, umidità e pressione atmosferica, oltre ad altri componenti inquinanti.

Spiega Baldassarre: «In questo modo sperimentiamo in ambito scolastico una tecnologia innovativa che consente di ridurre l’insorgenza di malattie respiratorie e il rischio di diffusione del virus. La sensoristica del dispositivo installato nelle aule rileva in tempo reale i livelli di inquinamento e invia i dati a una piattaforma di gestione ed elaborazione in cloud. La spia luminosa dei rilevatori cambia colore - evidenzia il sindaco - in base alla presenza di Co2. Sotto la soglia delle 400 parti per milioni (ppm) di anidride carbonica si accende una luce verde, tra i 400 e i 700 ppm diventa gialla, tra i 700 e i 1.000 arancione, e sopra i 1.000, quando la situazione diventa più critica, la luce è rossa. Al superamento della soglia dei valori consentiti, il sensore informerà insegnanti e bambini, attraverso un segnale luminoso, offrendo la possibilità di intervenire tempestivamente. Sarà infatti sufficiente aprire porte e finestre per un ricambio dell’aria e ripristinare idonee condizioni di sicurezza - chiarisce Baldassarre -. L’utilizzo di questo dispositivo e il conseguente monitoraggio ci permetteranno di tutelare studenti, insegnanti e operatori scolastici».