La guida sui vaccini: ecco lo speciale oggi in edicola con la Gazzetta

Oggi in omaggio con la Gazzetta il nuovo inserto La Puglia ti vaccina: facciamo il punto sui numeri, sui dubbi, sulle vaccinazioni di ragazzi e bambini, sulla certificazione verde ai vaccinati, sui viaggi e sulle varianti. In collaborazione con la Regione Puglia, informazioni e commenti per tutti i cittadini.

CLICCA QUI PER SCARICARE L'INSERTO