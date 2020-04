I disegni dei bimbi di tutta Italia per il Policlinico di Foggia

Regalare un sorriso attraverso un disegno. Così l'associazione di clownterapia Il Filo del Sorriso di Foggia ha deciso di dimostrare la sua vicinanza a tutto il personale ospedaliero con una iniziativa simpatica e tenera che ha coinvolto i bambini e la loro meravigliosa fantasia. Lo scopo? Donare coraggio a chi sta in corsia e infondere sollievo in questa dura prova.

Gli organizzatori hanno raccolto disegni e frasi di bambini di tutta Italia in un video (poi ce ne saranno tanti altri) per dedicarli ai nostri ‘angeli custodi’, a tutti coloro che aiutano e mettono a disposizione tempo ed energia per gli altri.

Ecco le parole degli operatori dell’associazione: «Quante volte abbiamo sognato di cambiare questo mondo. Il mondo che vorremmo ha mille cuori per battere di più, sparerebbe fiori, così da ascoltare solo il suono dell'amore. Se anche tu come noi credi nel potere di un sorriso non esitare: anche a distanza, insieme, possiamo colorare il mondo d'amore. Donate con noi un sorriso! Come? Con un disegno, una frase o un semplice pensiero. Ci trovate sul nostro gruppo Facebook "IL MONDO CHE VORREI" by IL FILO DEL SORRISO. Renderete felici gli operatori che lavorano per noi. Fate sentire la vostra vicinanza. Restiamo distanti oggi per riabbracciarci più forte domani. Leghiamo i nostri sogni e i desideri al filo del sorriso. Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini...»