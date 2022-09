Il giocatore del Bari Cheddira canta «Bella ciao» con Sabiri

BARI - La canzone Bella ciao cantata dal giocatore del Bari Cheddira e dal compagno della nazionale marocchina Sabiri: in un video pubblicato sui social dal ritiro in Spagna, in vista delle amichevoli pre Mondiale, i due calciatori si divertono ad intonare il canto popolare dedicato alla Resistenza italiana. Le immagini sono state postate sul profilo TikTok dell'attaccante biancorosso Walid Cheddira, che ha ripreso il compagno di squadra Abdelhamid Sabiri, centrocampista in forza alla Sampdoria.