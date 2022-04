Mister Baroni: «Lecce, troppa pressione, ma restiamo sul nostro obiettivo»

«Abbiamo sentito un po’ di pressione. Alla squadra è venuto poco di quello che sappiamo fare. Ci siamo complicata la gara con il loro gol e la pressione è salita ancora. Sono partite da affrontare con lucidità, se non hai forza mentale per raddrizzarla è difficile, ma eravamo poco lucidi dall’inizio». E' questa l'analisi a caldo di Marco Baroni, il tecnico del Lecce battuto 1-0 al «Granillo». Lo stadio di Reggio Calabria il mister giallorosso lo conosce bene, avendoci lavoro nella scorsa stagione sulla panchina della squadra amaranto che, ieri, nel 35° turno della B ha fatto male a Lecce. Il suo ko, dopo una striscia positiva di 8 risultati consecutivi, ha l'effetto controproducente sulla classifica perché il Lecce viene superato al primo posto a quota 66 punti dalla Cremonese, che grazie alla doppietta di Gaetano batte 3-1 in rimonta il Cosenza. Il Lecce scende im seconda posizione fermo con i suoi 65 punti, seguito alle spalle dal Monza (64 punti) e dal Benevento (63). Lombardi che pareggiano col Brescia in casa (1-1) e campani che piazzano il 4-1 a Pordenone.

A tre giornate dalla fine il Lecce è virtualmente promosso in A, trovandosi al secondo posto ma l'affare-promozione resta apertissimo per i prossimi 270 minuti da giocare. I primi 90' sono sulla carta da brividi visto che il 25 aprile, alle ore 15, il Lecce dovrà affrontare in casa il Pisa, quinto, ma a soli due punti di differenza dai Salentini. Per tale occasione il club ha lanciato la campagna acquisti dei tagliandi, 7mila dei quali sono statui venduti già nelle ore seguenti alla partita di Reggio Calabria.

I RISULTATI - Così il 35° turno della serie B: Spal-Crotone 1-1, Reggina-Lecce 1-0, Vicenza-Perugia 1-2, Cremonese-Cosenza 3-1, Pordenone-Benevento 1-4, Parma-Ascoli 0-1, Ternana-Frosinone 4-4, Cittadella-Alessandria 1-2, Pisa-Como 3-1, Monza-Brescia 1-1.

LA CLASSIFICA - Cremonese 66; Lecce 65; Monza 64; Benevento, Pisa 63; Brescia 62; Ascoli 58; Frosinone 55; Perugia 52;

Ternana, Cittadella 48; Reggina 47; Parma 45; Como 44; Spal 35; Alessandria 32; Cosenza 28; Vicenza 25; Crotone 22; Pordenone 17.

LA PROSSIMA - Il 36° turno della B (25 aprile): Ascoli-Cittadella, Lecce-Pisa, Alessandria-Reggina, Cosenza-Pordenone, Frosinone-Monza, Crotone-Cremonese, Brescia-Spal, Como-Vicenza, Benevento-Ternana, Perugia-Parma.