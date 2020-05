L’impegno per la legalità nel videoclip del piccolo Cosimo Fiotta

«Per me la legalità è un valore fondamentale che deve appartenere a tutti perché questo significa rispettare le regole rispettare gli altri se stessi dove viviamo e tutto ciò che ci circonda». Bisogna partire da questo meraviglioso pensiero per comprendere la «stoffa» di Cosimo Fiotta brillante studente di terza media dell’istituto papa Giovanni XXlll di San Ferdinando.

Cosimo, forte di meravigliosi insegnamenti scolastici e di saldi principi familiari, sta redigendo la sua tesina di esami proprio sui temi della legalità e del contrasto alla mafia.

Intanto proprio oggi Cosimo - appassionato di musica e recitazione - sarà presente virtualmente con un suo contributo video nell'ambito della Nave della legalità con i ragazzi del magazine #Explorers di Rai Gulp. Quest’anno parte ugualmente e raggiunge oggi Palermo in occasione della Giornata nazionale della legalità, che la Rai celebra oggi sabato 23 con l’iniziativa #palermochiamaitalia. Doppio appuntamento alle ore 14.15 e 18.30 su Rai Gulp. Sarà un viaggio virtuale, ma egualmente intenso e coinvolgente, per chiederci oggi che vuol dire legalità, che vuol dire eroismo, che vuol dire bellezza, a 28 anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio. #Explorers è una produzione originale di Rai Ragazzi, realizzata durante questi giorni di quarantena, e andrà in onda su Rai Gulp (canale 42) e su Rai Play. I ragazzi possono interagire attraverso Instagram (@rai_gulp), Facebook e Twitter (@RaiGulp).

«Sono felicissimo di aver preso parte a questo meraviglioso viaggio verso la legalità spero di fare da portavoce a tutti i miei coetanei per costruirci un futuro migliore già qualche anno fa ho partecipato a un bel progetto contro il bullismo perché il mio più grande desiderio e avere un mondo diverso», ha concluso Cosimo.