Capodanno 2021 a Bari, la città illuminata dai botti: in barba all'ordinanza del sindaco Decaro

BARI - Come era già successo a Natale, Bari nella notte di passaggio tra il 2020 e il 2021, si è risvegliata a suon di botti e fuochi d'artificio: in barba all'ordinanza sindacale emessa da Antonio Decaro.

Così i baresi hanno sfidato il sindaco che aveva diramato una serie di misure restrittive ancora più stringenti, vietando completamente i botti durante le festività, passate in zona rossa a causa del Covid 19. Le immagini parlano chiaro: i cieli erano un tripudio di colori immancabilmente immortalati sui social. Ecco alcuni video postati su Facebook che mostrano come dal Libertà, al Murattiano, passando per San Pasquale fino alla periferia, si sono sentiti e visti solo fuochi d'artificio (probabilmente illegali).

In tutta Italia sono stati 229 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in netta diminuzione rispetto allo scorso anno, quando furono 686, variazione legata alle misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia Covid-19. Il numero maggiore anche quest’anno nel Lazio 45 (lo scorso anno furono 171), Campania 40, Puglia 24, Veneto 19, Lombardia 18, Sicilia 17, Liguria 16.