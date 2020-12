Bari, schiaffo a Decaro sui «botti»: batteria illegale davanti alla stazione

BARI - A poche ore dall'emanazione dell'ordinanza sindacale che vieta i botti illegali a Bari, ecco la sfida nel giorno dell'antivigilia di Natale: come mostrano le immagini, girate poco prima delle 18, qualcuno ha acceso una batteria di fuochi d'artificio proprio davanti la stazione centrale del capoluogo pugliese. In barba a tutti i divieti. Nell'ultimo giorno di zona gialla in Italia c'è chi ha ben pensato di sfogarsi lanciando una frecciatina bella e buona all'amministrazione comunale.

La scelta del luogo non è casuale: piazza Moro è una delle zone più controllate, vigilate ed esposte che rappresentano il biglietto da visita della città. Un punto di traffico con tanta gente e auto che si muovono continuamente nelle arterie del cuore di Bari.

Chi ha architettato questo scherzo, certamente non l'ha fatto per goliardia, ma con l'intento di mandare un messaggio al sindaco, contando probabilmente su una sorta di impunità.