Botti di Capodanno, bilancio dei feriti: a Corato uomo perde la mano

BARI - Feriti per i botti di Capodanno, anche se in calo rispetto al passato, si sono registrati in diverse regioni. Questo l’elenco dei casi più gravi, a parte un tredicenne morto ad Asti, secondo il bilancio stilato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In provincia di Bari sono rimasti feriti, ad Altamura, un minore mentre raccoglieva per strada un petardo inesploso riportando l’amputazione del mignolo della mano sinistra e, a Corato, un uomo che per l’esplosione di un petardo lanciato da un balcone ha riportato l’amputazione della mano sinistra. Infine, sempre a Bari, feriti due uomini per scoppi di petardi sui balconi delle abitazioni: hanno riportato ferite agli occhi orecchi e alle gambe con prognosi inferiori ai 20 giorni.