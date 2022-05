«La rivoluzione», fuori nuovo singolo e video del salentino Marco Ancona

Terza attesissima uscita per il progetto solista del salentino Marco Ancona con il nuovo singolo “La rivoluzione”, scritto e interpretato insieme alla cantautrice Francesca Romana Perrotta.

Prodotto dallo stesso Marco Ancona per NOS Records/Believe, è disponibile in tutti i digital stores. Con questa power ballad Marco Ancona prosegue il suo coerente percorso artistico, continuando la sua personale ricerca sonora supportata da testi dal carattere visionario, che lo hanno costantemente contraddistinto nei suoi lavori precedenti. La regia del videoclip ufficiale abbinato al pezzo è affidata ancora una volta al regista pugliese Piernicola Mele, che ha firmato anche il video del singolo “Per le strade di nessuno” (2018).

Il digital-45, oltre a "La rivoluzione", offre come b-side una versione acustica di "Quando resta solo il nome", pezzo storico della sua recente carriera solista. Marco Ancona è tra gli artisti salentini più noti nella scena underground nazionale. Attivo dalla seconda metà degli anni Novanta, ha dato vita a Bludinvidia, Amerigo Verardi & Marco Ancona, Fonokit, tutti progetti molto apprezzati dalla critica e premiati dal pubblico, con i quali ha pubblicato diversi lavori e tenuto innumerevoli concerti. Tantissime sono anche le collaborazioni con vari artisti della scena italiana: a oggi Marco Ancona compare su più di 60 pubblicazioni nelle vesti di cantante, autore, strumentista e produttore.