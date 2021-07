Porto Rubino, tra gli ospiti di Castro c'è Edoardo Bennato: «Quella volta che ho suonato su una barca...»

Sarà uno degli ospiti della seconda tappa di Porto Rubino, il suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra i mari della Puglia, il 21 luglio a Castro Marina (Le), insieme a Francesca Michielin e Fulminacci: Edoardo Bennato ha risposto alle domande della nostra videointervista poco prima di partire per il viaggio del festival che vede un veliero di 22 metri trasformarsi in palco per approdare in location straordinarie con concerti e ospiti.

Questi gli appuntamenti previsti: da Polignano a Mare (BA) il 19 luglio con Vinicio Capossela e Micah P. Hinson, si sbarcherà a Castro Marina (LE) il 21 luglio con Edoardo Bennato, Francesca Michielin e Fulminacci; dall’alba del 23 luglio a Ostuni - Villanova (BR) con Michele Bravi e Roy Paci, si approderà il 25 luglio alla grande festa finale di Maruggio - Campomarino (TA) con Mahmood, Francesco Bianconi, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, Motta e Gino Castaldo. Porto Rubino rafforzerà ulteriormente il suo legame con il territorio pugliese dando la possibilità a tre giovani artisti locali – Molla, Gigante e Anna Rene’ – di aprire le tappe dell’evento, grazie ad un accordo con Regione Puglia, Puglia Sounds/Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Promozione.

