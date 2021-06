«Temporalità», un melting pot di ritmi e note nel nuovo disco di Ninotchka

Suoni fra cantautorato ed elettronica, trip-hop e post-rock, conditi da testi in italiano su filosofia e atmosfere, senza tralasciare temi potenti come le morti dei migranti nel Mediterraneo: questo e molto altro è «Temporalità», album d'esordio di Ninotchka, progetto musicale dell'autore, musicista e producer Mimmo Pesare, tarantino ma di stanza a Lecce, dove insegna nella facoltà di Scienze della Comunicazione all'UniSalento.

Un lp uscito il 20 maggio per la neonata etichetta NOS Records (fondata dallo stesso Pesare insieme a Marco Ancona, che cura anche la co-produzione artistica del disco, e Carlo Chicco) e che vanta importanti collaborazioni, da Emidio Clementi dei Massimo Volume, a Georgeanne Kalweit dei Delta V, passando per Gianluca De Rubertis, Giorgio Consoli, Miss Michela Giannini.

«Faccio musica da quando ero ragazzo - racconta Pesare - ho fatto parte di parecchie band indipendenti, ma da sempre sono grande amante della new wave anni '80, della scena alternative italiana, dell'anima di Portishead e Massive Attack: ho cercato di mettere insieme ossature distanti, l'elettronica e le chitarre, facendo attenzione ai testi, che volevo fossero più curati possibile».

Un progetto nato quasi per caso: «Il primo singolo, “Temporalità”, è uscito due anni e mezzo fa - continua - ho cominciato a giocare con synth e campionatori, poi ho coinvolto Marco Ancona per il missaggio, era entusiasta. Il secondo appuntamento è stato “Scegli”, fuori dopo un anno, cantato da Gianluca De Rubertis che non si era mai cimentato in pezzi non scritti da lui. Tutti questi consensi mi hanno spinto a provare a tirare fuori un progetto più organico, e il punto più alto l'ho raggiunto quando il mito dei miei 20 anni, Emidio Clementi, ha deciso di prestare la sua voce al brano “In nessun posto”. I Massimo Volume sono stati la band della mia vita, avevo già conosciuto Clementi dopo aver scritto il libro "Jacques Lacan spiegato dai Massimo Volume", in cui raccontavo la filosofia attraverso la musica, e lui aveva accettato di curare la prefazione. Ma mai avrei pensato di averlo ospite in un mio disco. Ho scritto l'album che vorrei ascoltare».

Un lavoro il cui percorso prosegue ancora: dal 1 giugno è online il videoclip di «Mare crudele», uno dei pezzi più forti ed espliciti in cui si raccontano le tragedie dei migranti che muoiono durante le traversate. «Questo mare in cui oggi temo di annegare e che il respiro mi taglia/In un Paese che non sa il mio nome, mi chiama canaglia», un testo accompagnato da immagini quasi documentaristiche e spezzoni di telegiornali, come se si volesse ricordare all'ascoltatore che il tema non è frutto dell'immaginazione dell'autore.

Interessante anche il percorso a latere di Pesare, con la creazione dell'etichetta discografica: «Insieme a Carlo Chicco avevamo già una mezza idea, anche perché oggi se non si fa un determinato tipo di musica manca l'attenzione da parte dell'esterno. Con NOS Records andremo avanti facendo scouting su gruppi giovani. Per "Temporalità" abbiamo sicuramente investito sul vinile, ci tenevo molto: la distribuzione digitale è affidata a Believe Music, quella fisica esclusiva per l’Italia a Contempo Records di Firenze».

La speranza ora è di poter vedere il progetto Ninotchka presto dal vivo: «Vorrei scegliere poche date in location attente - conclude Pesare - fare magari qualche showcase, esperimento che avevo già portato in giro con Giorgio Consoli, elettronica e letture, un buon compromesso fra musica e teatro».