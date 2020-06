«Un'estate diversa»: gli ostacoli alla voglia d'amore nel singolo strumentale del brindisino Enzo Gianfreda

“Un'Estate Diversa” è il titolo del primo singolo del musicista del Brindisino Enzo Gianfreda, un progetto nuovo e strumentale che racconta una storia d'amore i cui sviluppi sono stati affidati a Leonardo Saponaro, il giovane e noto recordman creatore del marchio PUNTINI. La hit strumentale dal sapore pop dance è disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube. Sarà la prima di altre tre pubblicazioni attraverso le quali si evolverà il racconto ideato da Enzo Gianfreda ed esemplificato nei videoclip dai disegni di Saponaro.

Disegni volutamente elementari per non consentire alla tecnica di distrarre dal concetto che si vuole esprimere. Un concetto che prende in considerazione le difficoltà relazionali causati dalle "barriere" come quelle che ha innalzato nell’ultimo periodo il Covid-19 ma anche come quelle innalzate dalle varie esperienze individuali e questa similitudine oltre a contestualizzare questo

progetto in questo periodo storico consente di dare ulteriori interpretazioni ma anche la possibilità che chiunque possa sentirsi "raccontato".

La “Love Story” proseguirà con altri tre brani che comporranno un EP: “Il brano nasce da un semplice Riff di chitarra, una cellula ritmico/melodica che si ripete e che alcune volte cambia melodia, ma mantiene sempre la stessa cadenza ritmica – sottolinea Enzo Gianfreda - Il brano racconta la storia di una coppia , i due personaggi Tania e Enrico si sono appena conosciuti, ma non sempre è facile lasciarsi andare . Gli ostacoli potrebbero essere molteplici: Timidezza, Senso di inferiorità, o semplicemente l'impossibilità di potersi frequentare: vedi il periodo di quarantena, la mancanza di libertà ecc... Questo ci fa capire che ognuno di noi ha un proprio mondo che nel video è rappresentato da una Bolla, quasi come fosse una “protezione” ma allo stesso tempo una barriera per noi stessi. Questa “bolla” fa parte di noi e possiamo solo decidere se unire le due

bolle, oppure rimanere vicini ma sempre ostacolati o protetti da una leggera barriera. Ogni spettatore potrà identificarsi in questa bolla a seconda della propria esperienza”.



Enzo Gianfreda è un condensato di esperienze: Guitarist, Producer, Arranger, Session Man, Teacher ed Audio Engineer. Ha svolto attività di Audio Engineer Live per diversi artisti nazionali ed internazionali dal 2005 ad oggi. Ha studiato chitarra con diversi chitarristi importanti del panorama nazionale italiano. Svolge attività di Session Man dal lontano 1997, collaborando con numerosi artisti locali e nazionali. Dal 2011 svolge attività di insegnamento collaborando in diverse scuole della provincia di Brindisi. Attualmente è iscritto all'ultimo anno di chitarra Pop/Rock presso il Conservatorio di Monopoli (Bari).